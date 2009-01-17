!f İstanbul'a doğru

'!f İstanbul AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali' 12-22 Şubat tarihlerinde izleyici ile buluşacak.



Her yıl dünyanın dört bir yanından sinemacıları ve 70 bin izleyiciyi ağırlayacak festivalin sloganı ''Senden Başla'' olarak belirlendi.



Bu yıl 8'inci kez düzenlenecek festivalde 10 gün boyunca 65 film gösterilecek, yurt içi ve dışından profesyoneller önderliğinde workshoplar ve çeşitli partiler gerçekleştirilecek.



İstanbullular geçen yıl festivalde 10 gün boyunca aralarında Oscar adayı filmlerin de yer aldığı 70 filmi izleme fırsatı bulmuştu. Festival ayrıca ''!f Ankara'' ile Ankara'ya da uzanmıştı.



Geçen yıl ilk kez düzenlenen ''!F İnspired/Keş!f'' adlı uluslararası ve ödüllü yarışmayı genç Yunanlı yönetmen Alexander Voulgaris ''Roz/Pembe'' adlı filmi ile kazanmıştı.

