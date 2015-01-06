!F İstanbul Tim Burton'la açılıyor

Sinemaseverlerin beklediği 14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış filmi belli oldu. Beetlejuice (Beterböcek), Edward Scissorhands (Makas Eller), Corpse Bride (Ölü Gelin) gibi fantastik öyküleriyle tanıdığımız yönetmen Tim Burton’ın merakla beklenen son filmi, “Big Eyes (İri Gözler), Türkiye galasını !f İstanbul’da yapıyor.

Sanat tarihinin en sansasyonel olaylarından birine odaklanan film, 50’li yıllarda iri gözlü çocuk tablolarıyla meşhur olan Margaret Keane’in, eserlerini ve yeteneğini sahiplenmeye çalışan eşi Walter Keane’e karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Amy Adams ve Christopher Waltz’un başrolünde olduğu “İri Gözler”, eleştirmenlerce Burton’ın “‘Ed Wood’dan sonraki en kişisel filmi” ve “Big Fish’ten beri yaptığı en iyi film” yorumlarıyla karşılandı.

Şarkıları Lana del Rey hazırladı

Geçtiğimiz hafta Amerika’da gösterime giren film, Adams ve Waltz’un mükemmel oyunculukları, senaryosu, “Beterböcek”ten “Ölü Gelin”e pek çok filmde ortaklık yaptığı Danny Elfman’ın müzikleri ve Colleen Atwood’un kostümleriyle eleştirmenlerden tam not aldı. Lana del Rey’in film için yaptığı “Big Eyes” ve “I Can Fly” adlı şarkılar ise Aralık başından beri sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Performansıyla Oscar'a koşuyor

Güzel oyuncu Amy Adams'ın, Big Eyes'taki rolüyle 87. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilmesi bekleniyor. Kulislerde Adams'ın ödül için başarılı oyuncu Rosamund Pike ile yarışacağı konuşulyor.

Ön satış 30 Ocak’ta

İş Bankası Maximum Kart partnerliğinde ve Mars Cinema Group ortaklığında düzenlenecek 14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 12-22 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da, 26 Şubat-1 Mart 2015 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

Festival biletleri ise 30 Ocak’ta biletix’te yüzde 10 indirimle ön satışa çıkacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri geçen yıl olduğu gibi ön satış döneminde yüzde 20 indirim ayrıcalığından yararlanabilecek.