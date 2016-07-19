F-16'ların hedefi doğalgaz istasyonu muydu?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında jetlerin bombaladığı noktalardan birisinin de Başkentgaz'ın Yenimahalle'deki doğalgaz istasyonu olduğu ortaya çıktı.



hürriyet'in haberine göre; cuntacı askerler tarafından 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen darbe girişiminde F-16'lardan bir bombanın Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yakınlarında bulunan istasyona atıldığı ve doğalgaz istasyonu içerisindeki boruların sadece 2 metre uzağına düştüğü belirlendi.

Onlarca araç kullanılamaz hale geldi

Bombanın düştüğü yerde 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde çukur oluştu. İstasyon yakınında bulunan Bektaşlar Turizm'e ait otopark içerisindeki 38 araçtan bazıları kullanılamaz hale gelirken, bazılarında ise hasar oluştu.





"Ankara'nın yarısı havaya uçacaktı"

Olay sırasında otoparkta bulunan Bektaşlar Turizm'in sahibi Enver Bektaş ve Minibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Kurtuluş Kara açıklamalarda bulundu.

Bektaş, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu vurgulayarak, "22.30-23.00 itibarıyla araç sevkiyatı için buradaydık. 01.05 civarında emniyete atılan bombaların ardından burayı bombaladılar. Bizim garajımız, doğalgazla iç içe. Yanımızda Başkent Doğalgaz'ın yeri var. Direkt Başkentgaz'ı hedef almışlar. '2 metre yakındaki doğalgaz borularına isabet etseydi ne siz burada kalırdınız ne emniyet kalırdı ne TKİ ne Türk Patent Enstitüsü kalırdı' dediler. Allah göstermesin, Ankara'nın yarısı havaya uçacaktı."

Bektaş, otoparktaki 38 aracın zarar görmesiyle yaklaşık 2 trilyonluk zarar oluştuğunu söyledi. -