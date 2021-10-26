F-16 tatbikatı ses duvarı aşıldı; Bursa'nın batısında patlama sesi duyuldu

Bursa'nın batısında öğle saatlerinde yaşanan patlama sesine F-16 jetlerinin sebep olduğu öğrenildi. F-16 savaş uçaklarının Bursa üzerinde uçtuğu ve sesin sonic patlamadan kaynaklandığı ifade edildi.

F-16 savaş uçakları Bursa üzerinde uçtu. Öğlen saat 13.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinin Görükle ve Özlüce tarafında bazı binaların camlarını titreten patlamaya, ses duvarını aşan jetlerin sebep olduğu öğrenildi.

Sesin sonic patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı

Patlama sesi bir çok noktadan duyuldu. Polis ekipleri de muhtemel bir olaya karşı teyakkuz haline geçti. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. F-16 savaş uçaklarının Bursa üzerinde uçtuğu ve sesin sonic patlamadan kaynaklandığı ifade edildi.

Sivil pilotlara uçuş uyarı

Öte yandan Bursa semalarında uçuş yapan sivil pilotlara gönderilen uyarıda, "Bursa'da 08.00-15.00 saatleri arasında F-16'ların tatbikat amaçlı uçuş gerçekleştireceği ve şehir merkezi ile Yunuseli Hava Meydanı üzerinde uçuş yapılmamasının daha emniyetli olacağı" bildirildi. (İHA)