F-16 pilotu kendi üssünü bombaladı

ABD'nin Utah eyaletindeki hava üssünden havalanan bir F-16 savaş uçağının, sorun yaşaması üzerine geri döndüğü ve acil iniş öncesi 225 kilogram ağırlığındaki bombaları ve iki yakıt tankını üssün üzerinde attığı bildirildi.Askeri yetkililerin açıklamalarına göre, savaş uçağının pilotu, kalkıştan sonra sorun yaşaması üzerine Salt Lake City'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssüne dönmek zorunda kaldı.Pilotun yükünü azaltmak için cephaneyi ve yakıt tanklarını atmak zorunda olduğunu kaydeden bir askeri yetkili, bombanın boş bir kulübeyi vurduğunu ve uçağın güvenli şekilde indiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.Acil durum ekiplerinin, yerde patlayabilecek mühimmat kalmadığına emin olmak için arama yaptığı belirtildi.