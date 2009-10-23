T24 LogoT24 Logo
Yaşam

F-16 pilotu kendi üssünü bombaladı

23 Ekim 2009 19:11

ABD'nin Utah eyaletindeki hava üssünden havalanan bir F-16 savaş uçağının, sorun yaşaması üzerine geri döndüğü ve acil iniş öncesi 225 kilogram ağırlığındaki bombaları ve iki yakıt tankını üssün üzerinde attığı bildirildi.

Askeri yetkililerin açıklamalarına göre, savaş uçağının pilotu, kalkıştan sonra sorun yaşaması üzerine Salt Lake City'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssüne dönmek zorunda kaldı.       

Pilotun yükünü azaltmak için cephaneyi ve yakıt tanklarını atmak zorunda olduğunu kaydeden bir askeri yetkili, bombanın boş bir kulübeyi vurduğunu ve uçağın güvenli şekilde indiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Acil durum ekiplerinin, yerde patlayabilecek mühimmat kalmadığına emin olmak için arama yaptığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24