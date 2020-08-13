F1 pilotu Sergio Perez Koronavirüs'ü yendi; bu hafta sonu piste dönüyor

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Koronavirüs'e yakalanan ilk Formula 1 pilotu olan Racing Point'ten Sergio Perez'in yeni testlerinin negatif sonuç verdiği açıklandı.

FIA, Meksikalı pilotun bu hafta sonu İspanya'da yarışmasına izin verdi.

Perez geçen iki hafta boyunca yarışları evinden takip etmek zorunda kalmıştı. Perez'in yokluğunda pembe arabasında Alman pilot Niko Hülkenberg yarıştı.

Hastalığı boyunca çok hafif semptomlar gösterdiğini ifade eden Perez, dün yaptığı açıklamada yarışmayı çok özlediğini ve arabasına kavuşmak için çok heyecanlı olduğunu söylemişti.