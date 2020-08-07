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Spor

F1 pilotu Sergio Perez'in ikinci testi de pozitif çıktı

07 Ağustos 2020 11:45

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi ikinci kez pozitif çıktı.

Perez'in Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışı öncesi yapılan testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşinci etapta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edeceği belirtildi.

Geçen ay yapılan testi de pozitif sonuçlanan Perez, Büyük Britanya'daki 4. etapta da yarışamamıştı.

Büyük Britanya'daki sezonun 5. yarışı, 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

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