F1 pilotu Romain Grosjean, büyük kazadan sonra alevler içindeki otomobilinde yaşadıklarını anlattı

T24 Dış Haberler

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'nin yarış ayağında bariyerlere çarptıktan sonra otomobili alev alan Haas pilotu Romain Grosjean, ateşlerin içinde geçirdiği dakikaları anlattı.

Fransız pilot, otomobili ikiye ayrılıp alev aldıktan sonra "ölümü gördüğünü" söyledi.

Yanan otomobilin içinde 28 saniye kalan Grosjean, "Çocuklarım için çıkmak zorundayım diye düşündüm. Ellerimi ateşe koydum, şasenin üstünde yandıklarını hissettim" dedi.

Fransız televizyonu TF1'e konuşan Grosjean, kaza anında aklından çok şey geçtiğini, bunların arasında yaptığı bir kazada vücudunun büyük bir bölümü yanan efsane F1 pilotu Niki Lauda'nın da olduğunu belirtti.

Fransız pilot, kendinden çok ailesi ile arkadaşları için korktuğunu ifade etti ve "Sanırım psikolojik yardım almam gerekecek, çünkü gerçekten ölümün geldiğini gördüm" diye konuştu.

Grosjean, otomobilinden çıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Fransız pilotun ellerinde yanıklar meydana geldi.