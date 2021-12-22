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Spor

F1 pilotu Latifi: Kazanın ardından ölüm tehditleri alıyorum

Latifi, yarışın ardından hiç hoş mesajlar almadığını ve bunun kendisini şaşırtmadığını, ancak nefretin boyutunun "ölüm tehditlerine kadar ulaştığını" ekledi

22 Aralık 2021 23:40

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşanan kazanın ardından Nicholas Latifi ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesapları üzerinden bir mektup yayınlayan Latifi, yarışın ardından hiç hoş mesajlar almadığını ve bunun kendisini şaşırtmadığını, ancak nefretin boyutunun "ölüm tehditlerine kadar ulaştığını" ekledi. Latifi, ayrıca tüm bunları yaşayacağını bildiği için de telefonundan Instagram ve Twitter'ı sildiğini dile getirdi.

Latifi şunları yazdı:

"Çok fazla nefret ve taciz vardı"

"Son yarıştan sonra durumun biraz daha sakinleşmesini istediğim için sosyal medyadan kasten uzak durdum.

Abu Dabi'de yarış dışı olduktan sonra meydana gelen durum hakkında çok şey söylendi. Sosyal medya hesaplarıma hem halka açık şekilde hem de DM  yoluyla binlerce mesaj aldım. Çoğu destekleyiciydi ancak çok fazla nefret ve taciz de vardı.

Bununla başa çıkmanın en iyi yolunun ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bunu görmezden gelip devam mı etmeliyim? Yoksa sosyal medyayı kullandığınızda ne yazık ki gerçek olan daha büyük sorunu kabul edip onunla baş mı etmeliyim?

"Bu yazılı bir açıklama değil, aksine çevrimiçi kötüye kullanım ve bunun insanlar üzerindeki ciddi etkileri hakkında yeni bir tartışmaya yol açabileceğini umduğum için kendi düşüncelerimi paylaşıyorum."

"Sosyal medyayı nefret, taciz ve tehditler içeren mesajlarla, birine saldırma kanalı olarak kullanmak şoke edici bir şey ve kınadığım konu bu."

Ne olmuştu?

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın en önde, arkasında ise Max Verstappen'in olduğu ve Hamilton'ın zafere doğru gittiği bitime 6 tur kala bir kaza yapan Nicholas Latifi, güvenlik aracını piste girmesine sebep olmuştu.

Tam o sırada pistteki pozisyonu sebebi ile hızlı bir pitstop taktiği ile lastiklerini yenileyen ve güvenlik aracının pistte olması ile beraber de yeni lastiklerle Hamilton'ın ensesine gelen Verstappen, son turda da güvenlik aracının pistten çıkması ile lastik avantajını şampiyonluğa dönüştürmüştü.

Mercedes'ten Latifi'ye destek

Bu arada Mercedes, ölüm tehditleri aldığını açıklayan Nicholas Latifi’ye destek verdi. Mercedes "Güçlü kal Nicholas. Çevrimiçi nefret ve tacize karşı mücadelede yanınızdayız" mesajı yayınladı.

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