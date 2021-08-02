F1 Macaristan Grand Prix'yi 2. tamamlayan Vettel, yarıştan sonra diskalifiye edildi

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Formula 1 Macaristan Grand Prix'yi 2. tamamlayan Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, 'yakıt kurallarını' ihlal ettiği gerekçesiyle yarış bittikten sonra diskalifiye edildi.

Aston Martin, karara itiraz etmek istediklerini FIA'ya bildirdi. Takımın resmi itirazını sunmak için perşembeye kadar süresi var.

FIA'nın pazar gecesi yayımladığı resmi sonuçlarda Vettel yine de "sonuç nihai değildir" notuyla 2. sırada yer aldı.

Aston Martin'in itirazının reddedilmesi durumunda şampiyona lideri Lewis Hamilton yarışı 2. bitirmiş sayılacak ve Ferrari pilotu Carlos Sainz de 3. sıraya yükselecek.

Vettel, pazar günü birinciliği küçük bir farkla kazanırken bu sezon ikinci defa bir yarışı ikincilikle tamamladı. Yetkililer ise yarış sonunda Vettel'in aracında "yetersiz yakıt" bulunduğunu belirterek Alman pilotu diskalifiye etme kararı aldı.

F1 kurallarına göre her otomobilde sürekli 1 litre örnek alınabilecek yakıt bulunması gerekiyor. Yetkililer, Vettel'in aracından 300 ml örnek alınabildiğini belirtti.

Vettel, yarıştan sonra kutlama turunu tamamlamayıp pite dönmüştü.