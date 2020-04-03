F1'in eski patronu Ecclestone 89 yaşında baba oluyor

Formula 1'in efsane isimlerinden olan eski patron Bernie Ecclestone, 89 yaşında 4. kez baba olma sevinci yaşayacak.

Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.

"Umarım F1'e ilgi duymaz"

Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hâlâ çok vakit var." ifadelerini kullandı. Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.

3 çocuğu, 5 torunu var

Ecclestone'un önceki evliliklerinden 65 yaşında Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra isminde 3 çocuğu bulunuyor.



Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu bulunmakta. Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı olacak.