F1'e geri dönen Fernando Alonso: En büyük amacım kazanmak

Alpine takımıyla F1'e geri dönen eski dünya şampiyonu İspanyol pilot Fernando Alonso, "Dönmemdeki en büyük amacım kazanmak" dedi.

İspanyol pilot Fernando Alonso, F1'de kazanma inancına sahip olduğu için pistlere dönüş yaptığını açıkladı. Alonso sözlerine şöyle devam etti:

"Kazanabilecek bir aracınız varsa gerçekten inanılmaz bir şey. Şampiyonluk için yarışabileceğiniz bir paketiniz olmadığında yaptığınız tek şey gelecek için hazırlanmaktır. Her geçen gün geliştiğinizden emin olmanız gerekiyor. Aracın ve sürüş tarzınızın zayıf yönlerini, başlangıç prosedürlerini veya pit stopları geliştirmelisiniz. Yarış hafta sonunu etkileyen her şeyin hazır olması gerekiyor."

Alonso, takım olarak gelecek senelerde şampiyonluk için üst sıralarla mücadeleye girildiğinde her türlü savaşa hazırlıklı olmaları gerektiğini de ekledi. İspanyol pilotun Formula1 kariyerinde 32 yarış zaferi bulunuyor.