Ezine'de ele geçirilen 300 kilo skunk ile ilgili 9 şüpheli adliyede

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi Dalyan bölgesinde ele geçirilen 300 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1\'i kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, geçen cumartesi günü, Yunanistan\'ın Volos Limanı\'ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine getirilen ve piyasa değeri 2 milyon dolar olan 300 kilo \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucuyu operasyonla ele geçirdi. Geyikli\'ye demir atan ABD bayraklı \'Deep Island\' adlı yatta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri sonrası M.B., A.B. ve C.T. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 1\'i kadın 9 zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.



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