T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ezine'de ele geçirilen 300 kilo skunk ile ilgili 9 şüpheli adliyede

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi Dalyan bölgesinde ele geçirilen 300 kilo 'skunk' adlı uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi

26 Ekim 2017 14:01

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi Dalyan bölgesinde ele geçirilen 300 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1\'i kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, geçen cumartesi günü, Yunanistan\'ın Volos Limanı\'ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine getirilen ve piyasa değeri 2 milyon dolar olan 300 kilo \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucuyu operasyonla ele geçirdi. Geyikli\'ye demir atan ABD bayraklı \'Deep Island\' adlı yatta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri sonrası M.B., A.B. ve C.T. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 1\'i kadın 9 zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAEzineDalyanJandarma KomutanlığıYunanistan Volos LimanıGeyikliABDIslandOperasyondaToplamFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24