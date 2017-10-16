Ezine'de 51 Suriyeli kaçak ve 3 organizatör yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığındaki 51 Suriyeli ve Ukrayna uyruklu 3 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ezine İlçesi Dalyan Köyü yakınlarında bir grubun, Ukrayna bandıralı 12 metrelik yatla ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adasına geçmeye çalışacağını öğrenen jandarma, dün operasyon başlattı. Operasyonda, Suriye uyruklu 51 kaçak ile Ukrayna uyruklu organizatörler İ.B., M.M. ve O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Organizatörlerin kaçaklarla kişi başı 1000 dolara anlaştıkları belirlendi. Yata ise el konuldu. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Organizatörler ise adliyeye sevk edildi.



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