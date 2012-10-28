Ezidiler: Başbakan'a oyumuzu verdik ama son sözleriyle ayağımıza vurdu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Burç Köyü'nde yaşayan Ezidiler, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmadığı sürece, insana insan olduğu için değer veririz" sözlerine tepkili. Köydeki 21 hanede yaşayan 100 Ezidi, "Biz seçimlerde Başbakan'a oyumuzu verdik ama bu son sözleriyle ayağımıza vurdu" dediler.

Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın,Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Burç Köyü'nde Ezidilerle görüştü.

Burç Köyü'nün muhtarı İbrahim Burç (61), Başbakan Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Burç, "Yezidi değil Ezidiyiz. Yezidi’de hakaret ve aşağılama var. Çünkü Yezid, din tarihinde kötülüğün simgesi. Bizi ona bağlayarak kötülükle bir tutmak istiyorlar. Türkiye, Başbakan’ın elinde. Bu nedenle ‘Yezidi de olsa’ sözleri ağzından çıkmamalıydı. Memleketimi, toprağımı sevdiğim için Almanya’ya gitmiyorum. Kardeşlerim, çocuklarım orada hâlbuki" dedi.



'Her kötülük Ezidilere yükleniyor'



Şanlıurfa'dan Almanya'ya göçen İbrahim Kızılboğa (61), ziyarete geldiği köyünde şöyle konuştu:

"Her kötülük Ezidilere yükleniyor. Azınlığız ya... On köyümüz vardı, kaçtılar. İncil, Tevrat, Kur’an da olsa bir din var. Din, Allah’tır. Allah aynıdır. İnsanlar mezhep olarak ayrıdır. Sünni, Alevi, Ezidi; Allah herkesindir.

Afganistan, Pakistan, Suriye, Türkiye’de gençler ölüyor. Sanki kendi oğullarım. Ezidiyim, ciğerim yanıyor. Kan temizliyor mu? Kanı suyla barıştırmak için kanı barışla temizlemek lazım. Büyük dedem bu ülke için öldü. Kimliğimi değiştirmedim! Kürt Kürt’e inanç baskısı yapıyor."



'Biz azız ya Başbakan baskı yapıyor'



Burç Köyü'nde yaşayan Mustafa Avanaş (70) da, "Erdoğan’ı seviyorum. Seçimde reyimi verdim. O da insan. Gücenmedim. Kendisi için kötü yapıyor. Biz azız ya, baskı yapıyor. Başbakan söylesin. Ne biz ona karışırız, ne o bize karışır. Aynı bayrak altında yaşıyoruz" diye konuştu.

Avanaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm insanlar; Aleviler, Ezidiler, Sünniler, Hıristiyanlar hepsi Adem’le Havva’dandır. Eski zamanlarda kimse yoktu. Adem’le Havva vardı. Başbakan bilsin ki 100 kişilik köyümüzden 65’i kendisine oy verdi. On yıldır başımızda. Ezidileri gücendirmek yerine sevmese de sahip çıksın. Çünkü bu ülkeyi yönetiyor."



'Dizilerde de aşağılanıyoruz'



Köyde yaşayan bir grup genç ise, "'Kurtlar Vadisi', 'Tek Türkiye', 'Şefkat Tepe' dizi filmlerini izliyorduk, artık izlemiyoruz. Ezidileri aşağılıyorlar. Askerliğimizi Uludere'de yaptık. Bin askere yemek pişirdik. Ülkemiz için canımızı seve seve feda ederiz. Kürt sorunu bir an önce çözülsün. Hepimiz huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz" diyerek tepkilerini gösterdi.

Ezidiler kimdir



Kürt kökenliler. Allah’a Xweda (Huda) diyorlar. Cebrail Emin yani Tavusi Melek, Allah tarafından gönderilmiş bir melek. Her yıl 12 Aralık’ta başlayan üç günlük Ezidi Orucu farzdır. Güneş doğarken sabah duası yaparlar. “Ya kudret sahibi Tanrım. Bütün dünyadaki halkları kötülüklerden ve belalardan koru ve bizi de ihmal etme.” Güneşi ata binmiş bir süvariye benzetirler. Kazasız, belasız sabaha varması için akşam duası yaparlar.

* Ateş ve Melek-i Tavus’a yani iyilik prensibine tapıyorlar.

* Kötülük ve karanlığın simgesi Şeytan’a asla tapmıyorlar.

* Domuz ve marul asla yemiyorlar.

* Kötülüğün simgesi Şeytan’ı asla ağızlarına almıyorlar.

* Anne ve babanın Ezidi olması kaydıyla ancak Ezidi doğuluyor, sonradan olunmuyor.