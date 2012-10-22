T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batmanlı Ezidi Feleknas Uca: Ezidilik bir dindir, Başbakan'ın sözleri rencide edici

Bilgi Üniversitesi bünyesindeki ekibin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'deki Ezidilerin sayısı 500 kişi civarında

22 Ekim 2012 14:44

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Batmanlı Ezidi Feleknas Uca, "Ezidilik bir dindir; Başbakan’ın bu yaklaşımı bir inancı reddetmek, bir inanca saygısızlık etmektir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ Havalimanı'nın açılış töreninde (22 Ekim 20121) "Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmadığı sürece, insana insan olduğu için yine değer veririz" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Radikal gazetesinden Pınar Öğünç'e konuşan Feleknas Uca, Başbakan'ın kullandığı dili eleştirerek, "Bir ülkenin Başbakan'ın böyle ifadeler kullanması daha da rencide edici. Bir inanca dair böyle konuşmak öncelikle konumuna yakışmıyor. Ezidilik bir dindir; Başbakan’ın bu yaklaşımı bir inancı reddetmek, bir inanca saygısızlık etmektir. Şahsen üzüldüm, kızdım, kınadım" dedi.

 

'Ezidilerin hatıralarında ağır ayrımcılık hikâyeleri var'

 

Uca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1920’lerin başında daha çok Mardin’in Midyat, Şanlıurfa’nın Viranşehir, Siirt’in Kurtalan, Batman’ın Beşiri, Diyarbakır’ın Bismil ve Çınar ilçeleriyle Hakkâri’nin bazı köylerinde nüfusları 18 bin kadarken 80 darbesi sonrasında parça parça Batı’ya, daha çok da Almanya’ya göç eden tamamı Kürt Ezidilerin hatıralarında, günlük hayata sinmiş ağır ayrımcılık hikâyeleri var."

 

Ezidi konferansı

 

Divan Başkanlığını Feleknas Uca'nın yaptığı 17-18 Ekim'de Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi İnanç ve Azınlıklar Komisyonu'nun gerçekleştirdiği farklı ülkelerden 124 delegenin katıldığı Ezidi konferasında, dünyada nüfuslarının 1 milyon, Türkiye'de 500'e yakın olduğu tahmin edilen Ezidilere karşı inkâr ve imha politikalarına dair resmi ve gayriresmi toplumsal düzeyde neler yapılabileceği konuşuldu.

ETİKETLER

batmanlıEzidi Feleknas Ucatürkiyeezidilerpınar öğünç

İlgili Haberler

Ezidiler, Erdoğan'dan özür bekliyor: Başbakan nefret suçu işliyor!

Başbakan'ın 'Yezidi de olsa yine değer veririz' sözüne Ezidiler tepkili: Bu nefret söylemidir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24