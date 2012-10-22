Batmanlı Ezidi Feleknas Uca: Ezidilik bir dindir, Başbakan'ın sözleri rencide edici

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Batmanlı Ezidi Feleknas Uca, "Ezidilik bir dindir; Başbakan’ın bu yaklaşımı bir inancı reddetmek, bir inanca saygısızlık etmektir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ Havalimanı'nın açılış töreninde (22 Ekim 20121) "Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmadığı sürece, insana insan olduğu için yine değer veririz" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Radikal gazetesinden Pınar Öğünç'e konuşan Feleknas Uca, Başbakan'ın kullandığı dili eleştirerek, "Bir ülkenin Başbakan'ın böyle ifadeler kullanması daha da rencide edici. Bir inanca dair böyle konuşmak öncelikle konumuna yakışmıyor. Ezidilik bir dindir; Başbakan’ın bu yaklaşımı bir inancı reddetmek, bir inanca saygısızlık etmektir. Şahsen üzüldüm, kızdım, kınadım" dedi.

'Ezidilerin hatıralarında ağır ayrımcılık hikâyeleri var'

Uca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1920’lerin başında daha çok Mardin’in Midyat, Şanlıurfa’nın Viranşehir, Siirt’in Kurtalan, Batman’ın Beşiri, Diyarbakır’ın Bismil ve Çınar ilçeleriyle Hakkâri’nin bazı köylerinde nüfusları 18 bin kadarken 80 darbesi sonrasında parça parça Batı’ya, daha çok da Almanya’ya göç eden tamamı Kürt Ezidilerin hatıralarında, günlük hayata sinmiş ağır ayrımcılık hikâyeleri var."

Ezidi konferansı

Divan Başkanlığını Feleknas Uca'nın yaptığı 17-18 Ekim'de Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi İnanç ve Azınlıklar Komisyonu'nun gerçekleştirdiği farklı ülkelerden 124 delegenin katıldığı Ezidi konferasında, dünyada nüfuslarının 1 milyon, Türkiye'de 500'e yakın olduğu tahmin edilen Ezidilere karşı inkâr ve imha politikalarına dair resmi ve gayriresmi toplumsal düzeyde neler yapılabileceği konuşuldu.