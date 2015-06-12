Ezidi vekilin Kürtçe yemin talebine HDP'den izin çıkmadı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'dan milletvekili seçilen Feleknas Uca'nın Türkçe bilmiyorum, Kürtçe yemin etmek istiyorum” şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Önder Hepimiz yemini Meclis İçtüzüğüne uygun bir şekilde yapacağız” yanıtı verdi. Önder, bu açıklamasıyla Meclis'te Kürtçe yemiğn krizi yaşanmayacağının sinyalini verdi.

TBMM’de 25. Yasama döneminin milletvekillerinin kayıt işlemi sürüyor. Henüz kalabalık sayıda milletvekili gelmedi. Hafta sonunda sayının artması bekleniyor. TBMM takvimi ise YSK’nin kesin sonuçlarını bekliyor. İlanı takip eden 5. Günde Genel Kurul’da and içme töreni yapılacak. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla genel kurul oturumunu yönetecek.

Anayasaya göre, milletvekillerinin andı şöyle:

''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''