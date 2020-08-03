Ezidi katliamının 6. yıldönümü: '3 Ağustos, Kadın Kırımına Karşı Mücadele Günü ilan edilsin'

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, IŞİD'in 3 Ağustos 2014'te Şengal'de yaptığı Ezidi katliamının altıncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 3 Ağustos’un Kadın Kırımına Karşı Mücadele Günü ilan edilmesini istedi ve 3 Ağustos saat 11’de tüm illerde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Geçen 6 yılda Türkiye'nin katliamı olarak tanımadığını hatırlatan Uca, "İnançları ve kültürlerinden dolayı, katliamlara ve saldırılara maruz kalan bu kadim halkın ölülerine ve ibadet yerlerine de saygı duyulmamakta. Hükümetin bu faşist saldırılara duyarsız kalması, saldırganları cesaretlendiriyor ve bu olayların artarak devam etmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı. bianet'te yer alan habere göre Uca’nın açıklaması özetle şöyle:

“Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Şengal’de binlerce Ezidi’nin, IŞİD çeteleri tarafından katledildiği, soykırımın altıncı yılı. 3 Ağustos 2014’te IŞİD çeteleri, tüm dünyanın gözleri önünde Ezidilerin kutsal kenti Şengal’e saldırmış, tarih boyunca 72 kez kıyımdan geçirilen Ezidi halkının 73’üncü fermanına tüm dünyanın gözü önünde imza atmıştır. Bu katliamla beraber, Ezidi halkının tarihine kara bir sayfa daha eklemiştir.

“IŞİD’in elinde 3 bin esir var”

“Bu çeteler, 5 ile 7 bin Ezidi kadın ve çocuğu esir almış, kadınları köle pazarlarında satmış, binlerce Ezidiyi katledip toplu mezarlara gömmüş, çocuklarının gözleri önünde babalarının başlarını kesmiştir. Bu soykırımdan canlarını kurtarmaya çalışan 450 bin Ezidi göç etmiş, 150 binden fazla Ezidi Şengal Dağı’na kilometrelerce yolu yürüyerek sığınmış. Sıcaktan, açlıktan ve susuzluktan sağ kurtulabilen binlerce insan Diyarbakır, Urfa, Şırnak, Siirt, Mardin ve Batman’a sığınmıştır. 73. Ferman burada bitmemiş, binlerce Ezidi, Avrupa yollarına düşmüş, kimisi öldürülmüş, kimisi sularda boğulmuş, cenazeleri dahi bulunamamıştır. Bugün halen IŞİD’in elinde 3 bin esir bulunmaktadır.

“IŞİD'in Ezidilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, Avrupa ve dünyadaki birçok ülke tarafından 'Ezidi Soykırımı' olarak tanınmıştır. Yine Birleşmiş Milletler Bağımsız Araştırma Komisyonu, BM Güvenlik Konseyi'ne 'katliamı soykırım olarak kabul edin' çağrısında bulunmuştur. Bu katliam ayrıca uluslararası kurumların hazırladıkları raporlarda 'insanlığa karşı işlenen suçlar' kategorisine alınmıştır.

"Türkiye katliam olarak tanımadı"

“Ancak ne var ki aradan geçen altı yıllık zaman zarfında bu katliam, Türkiye'de henüz katliam olarak tanınmamıştır. Katliamın tanınmasına yönelik verdiğimiz kanun teklifi ve çağrılarımıza henüz bir yanıt alamadık. AP’de tanınan bu katliama, Türkiye, kör ve dilsiz kalmıştır. Üstelik Şengal katliamının yaraları sarılmadan, Şengal köyleri tekrar bombalanmış, Afrin işgali sırasında ibadethaneler tahrip edilmiş köylerimiz Türkiye tarafından bombalanmış, yine binlerce Ezidi, topraklarından edilmiştir. Böylece Afrin’in demografik yapısı da değiştirilmiştir.

“İnançları ve kültürlerinden dolayı, katliamlara ve saldırılara maruz kalan bu kadim halkın ölülerine ve ibadet yerlerine de saygı duyulmamakta. Her yıl mezarlarımız defalarca tahrip edilmektedir. Bu saldırılara yönelik verdiğimiz hiçbir önergeye geri dönülmemiş, buna ilişkin çağrılarımız yanıtsız kalmış, olayın faillerine de herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır. Hükümetin bu faşist saldırılara duyarsız kalması, saldırganları cesaretlendiriyor ve bu olayların artarak devam etmesini sağlıyor.

Açıklamalara çağrı

“Son olarak; Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformumuzun çağrısını da buradan tekrar etmek istiyorum. 3 Ağustos aynı zamanda Kadın Kırımına Karşı Mücadele Günü ilan edilsin. 3 Ağustos saat 11’de tüm illerde yapacağımız 3 Ağustos Ezidi katliamı anmasına tüm dostlarımızı bekliyoruz…”