Ezidi kadınlar anlattı: Satıldık, defalarca tecavüze uğradık...

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu, IŞİD’in elinde hâlâ 3 bine yakın Ezidi kadın ve çocuğun esir olduğunu açıkladı. Raporda, kurtarılan kadınların tanıklıklarına yer verildi. 20 yaşındaki H.X. yaşadıklarını, “Kaç defa satıldığımı hatırlamıyorum. Kız kardeşim ve amcamın kızı da aynı şeyhe satıldı ve defalarca tecavüze uğradık” diye anlattı.

Terör örgütü IŞİD, 3 Ağustos 2014’te Irak Kürdistanı’ndaki Şengal Dağı ve çevresindeki Ezidi yerleşimlerine saldırdı. Savaş ganimeti olarak esir alınan ve pazarlarda satılan Ezidi kadınların akıbetini takip etmek üzere kurulan Türkiye merkezli Zorlu Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu, halen IŞİD’in elinde 3 bine yakın Ezidi kadın ve çocuğun esir olduğunu belirtti.

Hâlâ 3 bin kadın esir

Cumhuriyet'te yer alan habere göre örgüt tarafından “savaş ganimeti” olarak görüldüklerini anlatan Ezidi kadınlar, kimilerinin defalarca el değiştirerek satıldığını anlatıyor. Kadınların, platforma aktardıkları şöyle:

17 yaşındaki W.X:

"Birçok kız çocuğunun bir arada olduğu evde 2 ay kaldık ve burada defalarca tecavüze uğradım. Çok kaçmaya çalıştım fakat başaramadım. Yanımda 10 yaşındaki kız çocuğu vardı ve evdeki yaşlı adam ona defalarca tecavüz etti. Gece sesini duyuyordum. Şengal’de önceki hayatım çok güzeldi. Okuyordum ve hayallerim vardı. Babam vardı. Şimdi o yok ve hayallerim de yok. Okulum da yok. Psikolojik olarak kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Onlara benzeyen tüm erkeklerden nefret ediyorum. Her gece kâbusum oluyorlar. Onlardan söz ederken dahi çok korkuyorum. Çok ama çok korkuyorum."

"Beni alan ölünce kaçtım"

20 yaşındaki H.X:

"Ellerimizi bağlayıp pazarda bizi 30’ar kişilik farklı gruplara ayırıp bir kişiye sattılar. Kaç defa satıldığımı hatırlamıyorum. İlk olarak bir şeyh beni satın aldı. Onun elinde 3 ay kaldım. Kız kardeşim ve amcamın kızı da aynı şeyhe satıldı ve defalarca tecavüze uğradık. Sonra şeyh bizi arkadaşlarına hediye etti. Bu kişiler ise bizi kura çekerek seçti. Yazı-tura şeklinde para döndürdüler ve bilen kişi ilk seçen oluyordu. Hava saldırısında beni satın alan kişi öldü. Bu sayede kaçtım."

"Arkadaşım intihar etti"

23 yaşındaki Z.X:

"Biz, aramızdaki kız çocuklarıyla birlikte 500 kişiydik. Bizi bodrum katına koydular. Ardından bekarları ayırdılar. Bir amcamın kızı hamile olduğu için; ona bakabilmem için beni pazara satmaya götürmediler. Her günümüz dayakla geçiyordu. Bir gün amirleri geldi ve 24 yaşında olan Cilan adlı arkadaşımı kendine seçti. Arkadaşım bu durumu kaldıramadı ve kendini banyoya kapatarak intihar etti. Bir amir beni sadece yemek yapmak için satın almıştı. Yemek yaptığım çocuklardan 7 yaşında olan sağır ve dilsizdi, sürekli tecavüze uğruyordu. Kuzenleri buna karşı çıkınca onu dövdüler ve kafasını iki yerden kırdılar.

Birçok kız çocuğunun bir arada olduğu evde 2 ay kaldık ve defalarca tecavüze uğradım. Yanımda 10 yaşındaki kız çocuğu vardı ve evdeki yaşlı adam ona defalarca tecavüz etti.

Kaç defa satıldığımı hatırlamıyorum. Bizi alan şeyh arkadaşlarına hediye etti. Bu kişiler bizi kura çekerek seçti. Yazı-tura şeklinde para döndürdüler ve bilen kişi ilk seçen oluyordu.

Satıldığım adamın yeni aldığı kızlar için yemek yapıyordum. Bu çocuklardan 7 yaşında olan sağır ve dilsizdi, tecavüze uğruyordu. Kuzeni karşı çıkınca kafasını iki yerden kırdılar."