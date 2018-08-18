Ezidi kadın kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya'da karşılaştı

Almanya'ya sığınan Ezidi kadın Musul'da kendisini satın alarak aylarca tecavüz eden IŞİD'liyle yaşadığı eyalette karşılaştı. Kadının korkudan ülkeyi terk etmesi, Alman polisiyle ilgili tartışmalara neden oldu.IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın kuzeyinda Ezidilere yönelik katliamından sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya sığınan Aşvak Hacı Hamid'in, kendisini Musul'da uzun süre esir tutan IŞİD üyesi ile Almanya'da yaşadığı kentte karşılaşması, Almanya'da geniş yankı buldu. Genç kadın Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma yürüten Alman güvenlik birimlerini eleştirdi. Yaşadıklarının ardından ailesiyle birlikte Kuzey Irak'a dönen 19 yaşındaki genç kadın, polisin soruşturma ile ilgili olarak kendisini aramadığını belirtti.

Baden Württemberg Eyalet Emniyet Müdürlüğü ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın sürdürülemediğini belirterek, buna gerekçe olarak genç kadına ulaşılamamamasını gösterdi. Federal Başsavcılık da 19 yaşındaki genç kadına Haziran ayı başında Almanya dışında olduğu için ulaşılamadığını ve ifadesinin alınamadığını kaydetti. Federal Başsavcılık haziran ayından bu yana olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

2014 yılında IŞİD'in Şengal'de Ezidilere yönelik katliamı sırasında 18 yaşın altında olan genç kadın yaptığı açıklamada, Musul'da bir köle pazarında bir IŞİD üyesi tarafından 100 dolara satın alınarak 10 ay boyunca esir tutulduğunu ve cinsel istismara uğradığını açıkladı. 10 ayın sonunda kaçmayı başararak ailesiyle birlikte 2015 yılında Almanya'ya sığındığını söyleyen Hacı Hamid, 2016 yılında yaşadığı Schwäbisch Gmünd kentinde kendisini esir alarak istismar eden IŞİD üyesi ile sokak ortasında karşılaştığını belirtti. Hacı Hamid, InfoMigrants adlı internet portalına yaptığı açıklamada, bu karşılaşmayı, "Irak'tan, beni kaçıran adamın o çirkin yüzünü artık görmek zorunda olmamak ve bana onu hatırlatan herşeyi unutmak için kaçtım. Onunla Almanya'da karşılaştığımda şoke oldum. Onu ilk kez 2016'da gördüm. İkinci kez karşılaştığımızda bana yaklaşarak, 'hakkındaki herşeyi biliyorum' dedi. Korkudan konuşamadım" sözleriyle anlattı.

"O özgür dolaştığı sürece güvende hissetmiyorum"

Hacı Hamid bu karşılaşmanın hemen ardından polise giderek yaşadıklarını anlattığını belirtti. "O sokakta özgürce dolaştığı sürece kendimi Almanya'da güvende hissetmiyordum" diyen genç kadın, "Onunla karşılaşmasaydım. Almanya'da kalırdım. Meslek eğitimimi tamamlayarak Almanya'da normal bir hayat sürdürmek istiyordum" diye konuştu.

Genç kadının şikayeti sonrasında önce Baden Württemberg Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis genç kadının verdiği bilgiler doğrultusunda zanlıyı aramaya başladı. Kısa bir süre sonra ise soruşturmayı Federal Başsavcılığa devretti. Bu süre zarfında genç kadın Almanya'yı terkederek Irak'a döndü.

"Benzer olaylar yaşandı"

Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Zemfira Dlovanı Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (SWR) yaptığı açıklamada, Hacı Hamid'in yanı sıra başka Ezidi kadınların da kendilerini esir alan IŞİD'lilerle karşılaştığını, ancak bunu yaşayan kadınların kimliği hakkında bilgi vermek istemediğini kaydetti.

BM'nin verilerine göre IŞİD 2014 yılında 5 binden fazla Ezidi'yi öldürdü, çoğunluğu kadın ve çocuk 10 bin kişiyi ise kaçırdı.

dpa/HT,GY

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