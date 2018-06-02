Ezhel: Arka sokakların hikâye anlatıcısıyım

TBMM Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili İlhan Cihaner, ‘sosyal medya hesaplarında ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği’ iddiasıyla tutuklanan Ezhel mahlaslı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu’nu cezaevinde ziyaret etti.

Ezhel’le görüşmesini Artı TV’de Utku Zırığ’ın sunduğu Artı Hafta Sonu programında anlatan Cihaner, “Ezhel’le görüştüm. Dinleyenleri merak ediyordur. Sağlığı ve morali yerinde görünüyor. İçinde bulunduğu koşulları, bir çeşit öğretici bir deneyim gibi değerlendiriyor. Tutuklanmayı gerektirir bir şey yaptığını düşünmüyor. Kendisine yöneltilen suçu işlemediği inancında” dedi.

“Tutuklama tedbiri yanlış”

Programda, Ezhel’in işlediği iddia edilen suçun TCK’deki işleyişine ilişkin görüşlerini de dile getiren Cihaner şu ifadeleri kullandı:

“Ezhel’in suçlandığı yasa maddesi TCK 190. Bu madde ile ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçu’ tarif ediliyor. Alt fıkralarda da ‘alenen özendirmek veya bu nitelikte yayın yapmak’ var. Bu nedenle tutuklanmış durumda. Suçlama bu ama 2 bağlamda değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz, ben geçenlerde çalışmasını tamamlayan Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyesiydim. Ezhel’i bu nedenle ziyaret etme gereği duydum. Bu özendirme konusunu biz Komisyon’da da tartıştık. Bu suça yönelik yaklaşımın nasıl ele alınması gerektiğini konuştuk. 190. maddenin cezası 5 yıldı. Bu daha sonra 10 yıla kadar artırıldı. Ezhel’in işlediği iddia edilen suça gelirsek, önce usulen söyleyelim, tutuklama tedbiri yanlış. Kaçma şüphesi yok. Medyada operasyonla yakalandı denilse de telefonla davet edilmesi üzerine avukatlarına haber vermeden gidiyor ve tutuklanıyor. Bu kaçma şüphesi olmadığını gösteriyor. İkincisi, tutuklanma orantılı bir tedbir değil. Bir müzik kültürü olarak rap yapan birisini maddi koşulları oluşmayan bir suçlamadan dolayı tutuklarsanız, delilleri karartma ya da kaçma şüphesi olmayan birine orantısız bir uygulama ile yönelmiş olursunuz. Pekala, suçun niteliğine ve şüpheye uygun ılarak ek tedbirler alabilirsiniz. Örneğin adli tedbir uygularsınız. Ayrıca Ezhel’e dönük daha önce şarkı sözleri ile ilgili bu konuda bir soruşturma var ve bu soruşturma sürüyor.”

İnstagram’da Ezhel’in ‘eleştirel olarak paylaştım’ dediği hint keneviri fotoğrafı gerekçe gösterilerek tutuklandığını hatırlatan Cihaner, “Bir yurttaşımız bu paylaşımı BİMER’e bildiriyor. Bu şikayet emniyet ve savcılık üzerinden Ezhel’e soruşturmaya dönüşüyor ve nihayetinde tutuklama ile son buluyor. Bu durum bile tutuklama tedbirinin doğruya kullanılmadığının bir belgesi” dedi.

“Ezhel’in eleştirel şarkıları da var”

Cihaner’in Ezhel’le görüşmesi ve uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesine ilişkin programda söylediklerinden bazı satır başları şöyle:

“Kullandırılmasının özendirilmesi kavramına hukuki açıdan somut bakmak gerekir. Bu tutuklama sonrasında önceden dikkatimi çekmeyen bu müzik türünü ve Ezhel’i dinledim. Mesela Ezhel’in uyuşturucu kullanımını oldukça eleştirel olarak ele alan şarkıları var. ‘Yarınımız Yok’ şarkısında uyuşturucu türlerini sayarak bunların ancak ölüm getireceğini söylüyor. Kendisi bunları anlatırken uyuşturucudan kaybettiği arkadaşlarının olduğunu, çok üzüldüğünü belirterek uyuşturucu kullanımını eleştirdiğini, bu durumu şarkılarında dile getirdiğini söylüyor. Özendirme suçunun alenen, açıkça yapılması lazım. Eskiden terör propagandası suçunda ‘her ne şekilde olursa olsun’ diye bir ibare vardı. Bu öyle olurdu ki bir örgütü anlatıp ardından eleştirdiğinizde bile savcılar anlatım kısmını görüp eleştiriyi gözardı ederek cezalandırmaya giderdi. Nitekim böyle çok örnek var. Bu yanlışlıkla Türkiye çok uğraştı. Sanırım ‘uyuşturucu kullanımını özendirme suçu’ konusunda da böyle bir trende gidiyoruz. Özendirme suçundan söz edeceksek, burada uyuşturucu kullanımının iyi bir şey olduğu, kurtuluş olduğu, doğru bir şey olduğu açıkça belli edilmeli. Ceza hukukunun köşeleri keskindir. Muğlâk bırakılamaz. Ceza açıkça tanımlanmış ve eylemin de ona uygun olması lazım. Siz ceza hukukunu bu kadar muğlâk yaparsanız, örneğin hala raflarda olan uyuşturucu kullanımına ilişkin yazan filozofların, felsefecilerin, psikiyatristlerin kitaplarını da bu kapsamda değerlendirebilirsiniz. Bu inanılmaz bir histeriye de dönüşebilir. Bu tarz bir yaklaşım mümkün değil. Türkiye’de her şeyin altına cımbızla girdiğiniz zaman tam da bu durumda özendirme konusunda olumsuz sonuçlara yol açarsınız. Belki de sadece sözlerden dolayı, bir alt kültürü yansıtan, eleştiren, betimleyen, anlatan bir hali olumsuz baktığınızda çok daha fazla gencin zihninde bir merak uyandıran bir imgeye dönüştürebilirsiniz.”

“Ezhel, ‘Arka sokakların hikâye anlatıcısıyım’ diyor”

Ezhel’in hitap ettiği kitlenin göz önüne getirilmesi durumunda uyuşturucu kullanımının azaltılması, yok edilmesi yolunda önemli projeler üretilebileceğini de hatırlatan Cihaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ezhel ve hitap ettiği kitle birlikte düşünüldüğünde pekala bir farkındalık projesi yapılabilir, Ezhel de bu projelerde yer alabilir, daha yararlı sonuçlar elde edilebilirdi. Bir de Ezhel kendisini hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyor. Onun hikayelerini anlattığı bir kültürü görmezden geldiğimiz zaman sorun daha da büyür. Ezhel arka sokakları, uyuşturucu mekanizmasının hikayesini de anlatıyor. Belki de bu ifşa etme nedeniyle birilerini rahatsız etmiştir. Somut anlamda bir kişisel rahatsızlıktan söz etmiyorum. Bir bakış açısını rahatsız etmiştir, düşüncesindeyim. Çünkü onun hikayesini anlattığı alanda mekanizma hala işliyor. Torbacı ile uğraş veriliyor ama mekanizma yürüdüğü için uyuşturucu kullanımı azalmıyor, artıyor. Hedefine ulaşmamış projeler ile uyuşturucu sorunu çözülmez. Ezhel, gitgide derinleşen bu ağı anlatıyor.”

“Ceza maddesinin pratiğini Ezhel’de denediler”

Ezhel’in tutuklanma gerekçesini da anlatan Cihaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tutuklama gerekçesini okuduğumda olağanüstü şüpheci ve haksız bir tutuklama ile karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Bu suç beraberinde yeni bir tanımlama getirmiş ve pratiği de henüz denenmiş değil. Ezhel’de denediler. Ardından iki rap müzisyeninde daha var benzer durum ortaya çıktı. Geçmişte Komisyon çalışmaları sırasında bu konuda çalışmış Adli Tıp uzmanı ile konuştuğumuzda, Madonna’nın MAD harflerinden subliminal mesaj verildiğini iddia edenler olduğunu söylemişti bize. Oysa bu tür şüphecilikler suç ile mücadeleyi engelliyor tam aksin suçun yaygınlaşmasına bile yol açabiliyor. Özendirme suçunun gerçekleşmesi durumu kanun maddesinde çok açıkça belirlenmeli ve hukuk kurumları ona göre adım atmalı.”