Ezgjan Alioski transferi an meselesi!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ezgjan Alioski, Leeds United'la sözleşmesini uzatmadı ve İngiltere'den ayrıldı. Makedon sol bekin yeni adresinin Türkiye olacağı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı öğrenildi.



Galatasaray yeni sol bekine kavuşuyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sırada yer alan Ezgjan Alioski'nin resmi sözleşmeyi imzalaması an meselesi olduğu belirtildi.



İngiliz basını, Leeds United'in sol bek için Barcelona'dan Junior Firpo ile anlaştığını duyurdu.



13.5 milyon euroya transfer edilen Firpo'nun ardından kulüp Alioski'yle mukavele uzatma görüşmesi yapmadı.