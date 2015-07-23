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Ezgi ve Polen'in arkadaşı Dilan: Zaten bu ülkede tesadüfen yaşıyoruz

'Suruç'a son anda gidemedim, orada olamamanın yarattığı bir ağırlık var'

23 Temmuz 2015 13:35

Üniversite öğrencileri Ezgi Sadet ve Polen Ünlü, Kobane’ye yardım kampanyası için Suruç’a gittiler. İkisi de terör saldırıyla katledildi ve iki yakın arkadaş yan yana gömüldüler. 

Agos'tan Uygar Gültekin'in haberine göre, Ezgi ve Polen'in arkadaşları Dilan ise okulunda çıkan bir sorun nedeniyle son anda Suruç’a gidemedi. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilan, “Ben tesadüfen orada değildim. Son anda gidemedim. Orada olamamanın yarattığı bir ağırlık var. Zaten bu ülkede tesadüfen yaşıyoruz” diye konuştu. 

Seçim sonuçlarını Ezgi ve Polen ile kutladıklarını söyleyen Dilan, "O gün bana kolye hediye etmişlerdi. Gideceğini hissedenler hep bir anı bırakırlar arkalarında. Onların da hediyesi o kolye oldu” dedi.

 

'Yaşamın devam edebilme umudunu göstermek istiyorduk'

 

Dilan, Kobane’ye gidiş için yapılan hazırlıkları da anlattı, “Orada yaşamın devam edebilme umudunu göstermek istiyorduk.  Çocukların ihtiyaçları üzerine bir hazırlık yapıldı. Çocuk parkı, kütüphane ve bir de hatıra ormanı yapılacaktı. Çocukların ihtiyacı olan oyuncaklar ve kıyafetler toplandı. Temsili bir adımdı. Biz 300 kişi Kobane’de bunu yapabiliyoruz. Orada bir yaşamın devam edebilme umudu olduğunu göstermek amacındaydık.”

 

‘Onlar Türkiye için bir kıymettir’

 

Bölgede yaşanan savaşın ve tehlikenin farkında olduklarını söyleyen Dilan, savaşın sadece Kürtlerin bir savaşı olmadığını göstermek istediklerini belirterek “Kürdistan bugüne kadar kendi dostlarını her zaman kucaklamıştı. Bunu daha fazla göstermek için oradaydılar. İçlerinde Laz, Çerkes, Türk ve Araplar vardı. Küçük bir demokratik Türkiye otobüsü gibi. Savaşın tehlikesini göze alarak 18-20 yaşındaki gençlerin oraya gidebilmiş olmaları sadece HDP için değil Türkiye için kıymetlidir.”

 

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