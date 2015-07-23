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Suruç'ta katledilen iki yakın arkadaş Polen ve Ezgi artık hiç ayrılmayacak

Polen Ünlü ve Ezgi Sadet, ailelerin aldığı kararla yan yana defnedildi

23 Temmuz 2015 13:08

Suruç'taki terör saldırısında yaşamlarını yitiren iki yakın arkadaş Hatice Ezgi Sadet ve Polen Ünlü ailelerinin aldığı kararla yan yana defnedildi. 

DHA'da yer alan habere göre, Ezgi Ümraniye Cemevi'nde öğlen düzenlenen törenin ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polen ise, Çekmeköy Ensar Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Polen'in cenazesiakşam saatlerinde kadınların omuzlarında Ihlamurkuyu mezarlığına getirildi.

 

İlk toprağı Ezgi'nin babası attı

 

Öğle saatlerinde defnedilen Hatice Ezgi Sadet'in mezarı çiçeklerle ve fotograflarla süslendi. Polen'in cenazesi getirildiğinde Sadet ailesi de ordaydı. Polen'in mezarına ilk toprağı Ezgi'nin babası Ali Sadet attı. Polen'in babası Şemsi Ünlü hiç hareket edemedi. Mezarın başında uzun uzun boşluğa baktı. 

Yine güçlükle ayakta duran acılı anne Şennur Ünlü de yanındakilerin yardımıyla güçlükle mezarın başına geldi. 

"Güneş yüzlüm" dediği kızının mezarına ilk suyu o döktü. Ezgi ve Polen'in mezarlarının başında arkadaşları kısa bir anma töreni düzenledi.

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