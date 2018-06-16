Ezgi Mola'dan ‘kıraathane' mesajı

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'nı izleyen oyuncu Ezgi Mola sosyal medyadan yaptığı 'kıraaathane' paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Millet kıraathanesi kuracağız' sözlerine atıf yaptı.

Daha önce sosyal medyada özellikle hayvan hakları konusundaki mesajlarıyla gündeme gelen Mola instagram hesabından Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'ndan bir kıraathane görseli paylaştı. Mola filmin ''şahane'' olduğunu söylerken paylaşımının kenarına ise ‘Kıraathane’ notu düşerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Millet kıraathanesi de kuracağız, tamamen kitaplar, çay, kahveler olacak gençlerimiz ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanacak.'' diyerek gündeme getirdiği 'Millet Kıraathaneleri'ne göndermede bulundu. Mola bu paylaşımıyla siyasi gündemi yakından takip ettiğini gösterdi.

Ünlü oyuncu ayrıca görselin altına yazdığı mesajında ''Ya sıkılıyom böyle duran filmlerden' diyenlere sormak isterim: Bu tekdüze, zaman zaman karanlık hiç bi işe yaramama hissi her gün oturmuyor mu kalbinizin ortasına?'' ifadesini kullandı.