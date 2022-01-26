Ezgi Mola, reklamda oynadığı rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu

Oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; bir reklam çekiminde doktor rolüyle kendisine eşlik eden Kemal K'nın ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Mola, "Korku ve endişe yaşıyorum" diyerek şikâyetçi oldu. Mahkeme Kemal K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Ezgi Mola, Kemal K.'la bir reklam filminin afişinde yer almıştı.