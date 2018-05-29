Ezgi Mola: Önce yasaları değiştirin, sonra oy isteyin!

Aydın Efeler Belediyesi’nin Kocagür Mahallesi’nde bulunan Temizlik İşleri şantiyesinde 27 Mayıs tarihinde sabaha karşı bir köpek ezilerek hayatını kaybetti. Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki gösterdi. Mola, "Seçim zamanı şunu yapacağız bunu yapacağız diyeceğinize önce yasaları değiştirin. Onlarca ş…fsizi hapse tıkın; sonra oy isteyin” dedi.

Efeler Belediyesi’ne bağlı bir çöp toplama kamyonunun köpeğin üzerinden geçtiğine dair haberi paylaşan Mola, ardından hayvanlara yapılan işkencelere, kadına uygulanan şiddete tepki göstermek adına bir paylaşımda bulundu. Mola, “Seçim zamanı şunu yapacağız bunu yapacağız diyeceğinize önce yasaları değiştirin. Onlarca ş…fsizi hapse tıkın; sonra oy isteyin” dedi. Çalışanın işten çıkarılmasını ve yargılanmasını isteyen Mola, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakça’ya çağrıda bulundu.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “5 yıl önce yavru sokak köpeği iken şantiye çalışanlarımızca sahiplenilerek her türlü bakımı yapılan, yerde yatan maskot köpeğimiz, araç sürücüsü tarafından fark edilememiştir. İstenmeden yaşanan bu elim kazada şantiyenin bir ferdi gibi sevilen köpeğimiz hayatını kaybetmiştir” ifadesine yer aldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan talimatıyla sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve kazaya sebep olan şahsın iş akdi feshedildi.