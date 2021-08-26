Ezgi Mola'nın ardından Enis Arıkan da Koronavirüs'e yakalandı

Ezgi Mola'nın Koronavirüs'e yakalanmasının ardından yakın arkadaşı oyuncu Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıktı.

Koronavirüs'e yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Arıkan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi. Enis Arıkan, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

"Aşı sayesinde daha kolay atlatıyorum"

Gelen mesajlara ve aramalara yanıt veremediğini söyleyen Arıkan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiçbirine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.

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