Ezgi Mola: Evli adamla işim olmaz

Oyuncu Ezgi Mola, ses teknisyeni Levent İntepe ile aşk yaşadığı iddiasına“Evli barklı insanla ne işim olur? Allah korusun” diyerek cevap verdi.

Organize İşler 2'de canlandırdığı Lerzan Berrak karakteri için 1.5 ayda 10 kilo veren Ezgi Molaönceki gün katıldığı bir davette muhabirlerin “Levent İntepe ile evlilik hazırlıkları yaptığınız doğru mu?” sorusuna cevap verdi.

35 yaşındaki oyuncu “Ne sevgilisi, ne evliliği! Benim niye haberim yok bunlardan. Hayır kesinlikle öyle bir durum yok. Levent eski tanıdığım. Hatta eşini de tanıyorum. Kendisi evli barklı iki çocuklu bir arkadaşım. Evli barklı insanla ne işim olur? Allah korusun. Sosyal medyada yazdığım bir şeyi ciddiye alıp böyle dedikodular çıkarıyorlar.”

Mola, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapmıştı. Mola, "Levent benim 10 yıldan fazladır kardeşim. Evli, çocuklu adam... Yemeyin bu numaraları. Ben evde yatağa oturup davetiye mi yazıcam? Saçmalamayın..." demişti.