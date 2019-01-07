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Ezgi Mola donör olacak

"Birilerine iyi gelmek, bize de kendimizi güzel hissettirmez mi?"

07 Ocak 2019 15:28

Oyuncu Ezgi Mola, donör olabilmek için Kızılay Kan Merkezi’ne giderek, kan verecek. Instagram’da açıklama yapan oyuncu, “Bu tip sağlık sorunları bizim başımıza gelmeden, böyle bir adım atabiliriz. Belki kanım uyar ve bir can kurtarırım. Ya da sizde olabilirsiniz. Böyle farkındalık yaratıp, adım atalım. Korkulacak bir şey yok sadece kan veriyorsunuz” diye konuştu. 

Takipçilerinden de yardım isteyen Mola, “Birilerine iyi gelmek, bize de kendimizi güzel hissettirmez mi? Onların sağlığına kavuşması ve hayatını kurtarmak için adım atmak, kendimizi biraz daha işe yarar gibi hissederiz. Başvuru yapanların üçte ikisi vazgeçiyormuş. Hastayı yarı yolda bırakmamak için, vazgeçmemelisiniz” şeklinde konuştu. 

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