Ezgi Mola'dan Musa Orhan'a verilen hapis cezası sonrası paylaşım: Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun

Oyuncu Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah" dedi.

Siirt’te İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduktan sonra intihara sürükleyerek yaşamını yitirmesine neden olan uzman çavuş Musa Orhan hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davada 10 yıl hapis cezası verildi.

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Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola, kararın ardından Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sayın hakim eğer bu doğru ise adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiğiniz için size minnettarım. Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah."

Ne olmuştu?

Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'ın yarılanması sürerken, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepki paylaşımında bulundu.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.