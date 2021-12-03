Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası

Siirt’te cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er'in ölümüne neden olan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Orhan’ın tutuklama talebi ise reddedildi.
Siirt’te İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduktan sonra intihara sürükleyerek yaşamını yitirmesine neden olan uzman çavuş Musa Orhan hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davanın 5’inci duruşması, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan, duruşmaya Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.
Mahkeme, tutuksuz yargılanan Orhan’a 10 yıl hapis cezası verdi. Orhan’ın tutuklama talebi ise reddedildi.
İpek Er’in ailesi ve avukatlarının katıldığı duruşmada Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Semra Güzel ve Nuran İmir, çok sayıda baro başkanı, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) ile Rosa Kadın Derneği üyeleri de hazır bulundu.
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Ne olmuştu?
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.
16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.