Ezgi Mola’dan Çilem Doğan kararına tepki: Kararı verenler; içinize sindi mi bu!

Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’a (30) yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Ezgi Mola, "“Kararı verenler; içinize sindi mi bu! Adil mi bu?" dedi.

Hapis cezasının onanmasının ardından konuşan Çilem Doğan ise, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, “Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemize devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız” diye konuştu.

"Merak ediyorum, bu adil olması gereken mi?”

Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da bu cezayı onadı. Karara tepki gösteren Ezgi Mola, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Kararı verenler; içinize sindi mi bu! Adil mi bu? Gerçekten merak ediyorum, bu adil olması gereken mi?”