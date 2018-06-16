Ezgi Kaya'dan ikincilik

LANZADA,(DHA)

Dağ Koşusu U18 Dünya Kupası\'nda Ezgi Kaya ikinci oldu.

İtalya\'nın Lanzada kentinde gerçekleşen Dağ Koşusu U18 Dünya Kupası\'nda Ezgi Kaya ikinci sırayı aldı. Bu yıl 13\'üncü kez gerçekleşen Dünya U18 Dağ Koşusu Kupası\'nda Ezgi Kaya, dünya ikinciliğine ulaştı. İtalya\'nın Lanzada kentindeki yarışmada 4.3 kilometrelik parkuru Amerikalı Joslin Blair\'in 10 saniye arkasında ikinci olarak tamamlayan Ezgi, kürsüye çıkmayı başardı.

U18 kızlar yarışında Ruken Tek 18\'inci, Dilek Öztürk 22\'nci, Sultan Gündoğdu da 37\'nci sırada finiş görürken, Türkiye takım sıralamasında 42 puanla dördüncü oldu. Kızlar takımda ilk üç İtalya, Romanya ve ABD\'ye gitti.

Erkeklerde ise en iyi dereceyi 14\'üncü olan Osman Özkol yakalarken, Mehmet Fidan 20\'nci, Mehmet Vefa Aydemir 27\'nci, Mahsum Değer ise 49\'uncu sırayı aldı. Erkek takımı, sıralamada altıncılıkta kaldı.

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