Ezgi Başaran, 'Radikal' günlerini anlattı : Aydın Doğan’a ‘Ezgi hanımın adı geçtiğinde Ankara’da kaşlar kalkıyor’ denildiğini biliyorum

Radikal gazetesi kapanmadan önce son genel yayın yönetmenliğini yapan gazeteci Ezgi Başaran, Radikal’in internet sitesinin günde 1 milyon kişiye ulaşmaya başmasanın bir sürü şeyi etkilediğini belirterek “Aydın Doğan’a ‘Ezgi hanımın adı geçtiğinde Ankara’da kaşlar kalkıyor’ denildiğini biliyorum” dedi.

Halen Oxford Üniversitesi’nde doktora yapan Başaran, Kısa Dalga Podcast ’ten Kemal Göktaş’a Hürriyet ve Radikal’de geçirdiği gazetecilik günlerini anlattı. Radikal gazetesinin gücünün artmasının birçok şeyi etkilediğini ifade eden Başaran, "Radikal’in günde 1 milyon kişiye ulaşması bir sürü şeyi etkiler oldu. Gücü neredeyse Hürriyet’i zorluyordu. Aydın Doğan’a ‘Ezgi hanımın adı geçtiğinde Ankara’da kaşlar kalkıyor’ denildi" dedi.

"En çok tehdidi Adnan Oktar grubundan aldım"

Gazeteciliği sırasında en çok tehdidi Adnan Oktar grubundan aldığını söyleyen Başaran, "Devlet, PKK tehdit ediyor diyerek bana bir koruma verdi ama bu hiç inandırıcı değildi. Tek bir merkezden aynı anda, aynı cümlelerle çocuğumla filan tehdit edilince yeni bir anne olarak endişendim. Gazeteciliğe verdiğim arayı Arapça öğrenerek, doktora yaparak ve çok sıkılarak, gazeteciliği özleyerek geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

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