Ezgi Asaroğlu'ndan yönetmene suçlama

T24 - "Leyla ile Mecnun" dizisinin setinde rol arkadaşı Ushan Çakır tarafından darp edildikten sonra sözleşmesi feshedilen Ezgi Asaroğlu yapımcı - yönetmen Onur Ünlü’yü eleştirdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; başrolünü oynadığı “Leyla ile Mecnun” dizisinin setinde rol arkadaşı Ushan Çakır tarafından darp edildikten sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Ezgi Asaroğlu, yönetmenine ateş püskürdü. Asaroğlu, Çakır’ı dizide de rol alan sevgilisi Beste Bereket’in azmettirdiğini öne sürmüş, dizinin hem yönetmeni, hem de yapımcısı olan Eflatun Film’in sahibi Onur Ünlü de, olayı kadına yönelik şiddetten çıkarıp iki kadının kişisel husumetine dönüştüren Asaroğlu’nu diziden gönderme kararı almıştı.





Ünlü ödül almıştı





Asaroğlu, daha sonra kendi isteğiyle projeden ayrılan Beste Bereket’in değil de, kendisinin kovulmasına çok içerledi ve mağdur edildiğini belirterek Ushan Çakır ve Beste Bereket hakkında açtığı davanın yanı sıra şirkete karşı da hukuk savaşı başlatmaya hazırlandığını açıkladı. Asaroğlu, dün avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla yaptığı açıklamada da Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi” filmiyle “En İyi Film Ödülü”nü alan yönetmen Ünlü’ye ilginç bir suçlamada bulundu. Asaroğlu’nun avukatı açıklamasında “Bilindiği üzere yapımcı Eflatun Film beş gün önce Beste Bereket’in de jüri üyesi olduğu Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödül almıştır. Basında genişçe yer alan bu olaylar nedeniyle, ödülün kamuoyunda yeterince yer almaması Eflatun Film’de rahatsızlık yaratmıştır” dedi.



Yönetmen Onur Ünlü ise Asaroğlu’nun avukatının açıklamasına cevap vermeyeceğini ifade etti ve “Biz verdiğimiz kararla ilgili gerekli açıklamamızı yaptık. Bundan sonra söyleyeceğimiz yeni bir şey yok” dedi.