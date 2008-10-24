Ezeli rekabet işinden etti



La Liga'da geçtiğimiz hafta Atletico Madrid ile Real Madrid takımları arasında oynanan Madrid derbisinde, kaleci Iker Casillas'ın formasını isteyen Atletico Madrid kulübünün bir fizyoterapisti kovuldu.



Atletico Madrid'in ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1 yenildiği maç sonrasında Real Madrid kalecisi Iker Casillas'ı soyunma odasına doğru giderken yolunu keserek formasını istediği fotoğraflarla da belirlenen fizyoterapist Sebastian Truyols, bu hareketi yüzünden yönetim tarafından işten atıldı.



İspanyol milli takımının da kalecisi olan Casillas'ın formasını alan fizyoterapistin Atletico Madrid kulübü spor direktörü Jesus Garica Pitarch'ın kişisel tercihi ile işen atıldığı ve ''Yenik düşülen bir derbi maçının ardından kulübe bağlı birisinin rakip takımın kalecisinden forma istemesinin uygun olmadığı'' ifade edildi.



Konuyu kapatmak istediği gözlenen Atletico Madrid kulübü, olayla ilgili bir açıklama yapmazken, fizyoterapistin işten atılma sebebi İspanyol basınında eleştirildi.

