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Yaşam

Ezel amcasını toprağa verdi

Ezel dizisinin sevilen oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasının mezarlıktaki töreninde üzüntülü anlar yaşadı.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Ezel dizisinin sevilen oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasının mezarlıktaki töreninde üzüntülü anlar yaşadı.

Eski milletvekili İmirzalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

TBMM 12. Dönem CHP Ankara Milletvekili, sinema oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük amcası İbrahim İmirzalıoğlu’nun cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İmirzalıoğlu için TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, İmirzalıoğlu’nun ailesi, yakınları, CHP Ankara milletvekili Hakkı Suha Okay, bağımsız milletvekili Eşref Erdem, CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı ve eski milletvekilleri katıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

İbrahim İmirzalıoğlu’nun cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Bu arada, sanatçı Kenan İmirzalıoğlu, Kocatepe Camisi’ndeki cenaze törenine yetişemedi, mezarlıktaki törene katıldı. Üzgün olduğu gözlenen sanatçı İmirzalıoğlu, amcasının mezarına toprak attı.

Bala’da 1922’de dünyaya gelen İbrahim İmirzalıoğlu, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra serbest avukatlık yaptı. İmirzalıoğlu, 1961-1965 yılları arasında CHP Ankara Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.

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