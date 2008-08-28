Ezbercilik bitiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2005 yılında yenilediği lise müfredatı ile ders kitaplarının eksikliklerini gidermek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.



Önce tüm illerde branşlara göre komisyonlar kurup öğretmenlere müfredat ve ders kitaplarını sorgulatan bakanlık, şimdi de bir 'çalıştay' düzenleyerek müfredatın eksikliklerini masaya yatırdı. Çalıştaya katılan Müsteşar Yardımcısı Recep Işık, ders kitaplarının lüzumsuz bilgilerle dolu olduğuna dikkat çekerek, kitaplarda günlük hayatta yeri olmayan konuların çıkarılması için görüş alışverişinde bulunulacağını açıkladı.



Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri'nde dün başlayan 'Ortaöğretim Programları ve Ders Kitaplarını Değerlendirme Çalıştayı' bugün de devam edecek. Toplantıya yaklaşık 30 öğretim üyesi, 15 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, farklı okullardan 10 öğrenci ve 5 öğrenci velisi, 30 farklı ilden belirlenen 5 ayrı branşta yaklaşık 105 öğretmen, 18 okul müdürü, 8 il milli eğitim müdür yardımcısı, askerî liselerden 2, polis kolejinden 2 ve özel okullardan 10 temsilci, 5 bakanlık müfettişi ve 50 bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam 260 kişi katılıyor. Tüm tarafları bir araya getiren ve lisedeki zorunlu dersler olan din kültürü ve ahlak bilgisi, Türk edebiyatı, dil ve anlatım, coğrafya ve matematik müfredatı ile ders kitaplarının ele alındığı çalıştayda, müfredatlarda yapılacak değişikliklere karar verilecek.



Toplantının açılışında konuşan Müsteşar Yardımcısı Işık, ders kitaplarının kalınlığından şikayet ederek, öğrencilere çok şey verelim derken hiçbir şey verilemediğini vurguladı. Işık, lüzumsuz tekrarlarla günlük hayatta yeri olmayan konuların çıkarılması halinde ders kitaplarının boyutlarının küçüleceğini kaydetti. Öğrencinin yoğun bilgiden tiksindiğini ve kitaplardan soğuduğunu belirten Müsteşar Yardımcısı, öğretmen kılavuz kitaplarının da mercek altına alınması gerektiğini ifade etti. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan da çalıştayda program ve ders kitalarının verimliliği gibi konuları masaya yatıracaklarını söyledi. Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan ise, yenilenen programlarla ders kitaplarının sürekli sorgulanması ve geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, toplantıda bu 'öz değerlendirmeyi' yaptıklarını ifade etti.



Ek ödeme mağduru 3 bin öğretmene çözüm aranıyor



Hükümetin 1,5 milyon memura verdiği 'ek ödeme'den 3 bin öğretmenin yararlanamadığı ortaya çıktı. Kadroları okulda olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez ve taşra teşkilatında geçici görevli öğretmenlerin 112 YTL civarındaki ek ödemeden yararlanamaması, büyük tepki çekti. 2006 yılından bu yana 136 YTL denge tazminatından mahrum olan geçici görevli öğretmenlerin, ek ödemeyle birlikte kayıpları 248 YTL'yi buldu. Okuldaki öğretmenlerden daha az maaş alır duruma düşen 'görevli öğretmenler'den bazılarının okuluna dönmek istemesi de idarecileri sıkıntıya soktu.



MEB, mağduriyeti gidermek için Maliye Bakanlığı ile görüşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, Maliye'nin geçici görevli öğretmenlerin 248 YTL'lik kaybını en kısa zamanda gidereceğini söyledi. Bu arada ek ödemeler sonrasında bakanlık şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri, okul müdürlerinden daha az maaş alır duruma düştü. Okul müdürünün amiri durumundaki ilçe milli eğitim müdürünün maaşı yaklaşık 1.600 YTL olurken, bir ilköğretim okulu müdürünün maaşı 1.900 YTL'yi geçti. Ek ders ücretinin tamamını alabilen bir öğretmenin maaşı ise 1.600 YTL'yi buldu. Personel Genel Müdürü Yalçın, bu konuyu da Maliye'ye ilettiklerini belirterek, en kısa sürede bir çözüme ulaşılacağını kaydetti. Öte yandan geçen hafta yapılan öğretmen atamasında formasyonları olmadığı halde atanan 169 adayın ataması iptal edildi.



