Ezber bozan model

68 yaşında hâlâ rağbet gören bir model: Eveline Hall! Hamburglu model üç yıldır modacı ve fotoğrafçılara ilham veriyor. Hatta ünlü Alman modacı Michael Michalsky onu 2011 Berlin Moda Haftası’nda podyuma çıkardı.

“Modelliğe başlamam şöyle oldu; Ted Linow adında bir adam bana geldi. Bir ajans sahibi… Sanırım Almanya’nın en büyük modellik ajansı. Beni daha önceden tanıyordu. Sonra ‘Bak bir şov düzenleyeceğim, sende katılmak istemez misin?‘ diye sordu. Ve beğenildi. Podyumda yürüdüm ve kelimenin tek anlamıyla tutuldu. Bunu kimse hesaba katmamıştı. En başta da ben. Akabinde iyi fotoğrafçılardan teklifler gelmeye başladı. Bir anda model oluverdim.“

34 beden giyiyor

Eveline Hall aslında bir balerin. Hâlâ hareketli ve genç bir kadının vücuduna sahip. 34 beden giyen model, kendinden genç meslektaşlarıyla birlikte boy gösterebiliyor. 68 yaşındaki modelin yüzüne bakınca yaşı anlaşılıyor ama o bunu kabullenmiş.

“Bir kırışıklık kreminin işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Hangi marka olursa olsun kırışıklıkların giderilmesi mümkün değil. Aksi takdirde bu kremleri alacak parası olan insanların çizgileri olmaması gerekirdi. Herhangi tıbbi olanağın da bize bir katkısı olacağına ya da artık sahip olmadığımız bir şeyi bize verebileceğine hiç inanmıyorum.“

Eveline Hall Berlin’de yaşam öyküsünü anlattığı kitabını tanıttı. Kitabında ilk podyuma çıktığında ne kadar heyecanlı olduğunu da anlatıyor.

“Style Nite etkinliğinin ne kadar görkemli olacağının farkına varınca paniğe kapıldım. Belki de aşırıya kaçtım… Etrafımda sadece genç kızlar var, ben buraya ait değilim diye düşündüm. Sonra fotoğrafçıların sardığı podyumda yürümeye başladım. Ertesi gün bir arkadaşımla dolaşmaya çıktım, bir de gördüm ki dışarıda duran gazetelerde Eveline Hall 65 yaşında podyumda! diye yazıyor. 65 yaş, bu nasıl başarılır?”

O gece izleyenler onun cesaretinden çok etkilendi.

Elvis'i unutamadı

Eveline Hall Hamburg’da yaşıyor. Dansa olan arzusunu bu kentte keşfetti. Hamburg Devlet Operası’nda bale eğitimine başladı. Kuğu gölü balesinde olduğu gibi önemli eserlerde rol aldı. 26 yaşında dans gösterileriyle ünlü Las Vegas’a gitti. Orada 1970’li yılların başında Frank Sinatra, Barbara Streisand ve Elvis Presley gibi dünya yıldızlarıyla tanıştı.

Özelikle Elvis’i hiç unutmam. Çok narin bir insandı. İçine kapanıktı. Sahnede gördüğümüz insandan farklıydı. Benzemiyordu bile. Sahnede vahşi ve volkan gibi olan Elvis Presley bir anda yanında oturuyor ve çok normal biri oluyor.”

Uzun yıllara yayılan sahne deneyimi sonrasında Eveline’e modellik kolay geliyor. Eveline Hall başka rollere bürünmeyi ve kamerayla oyun oynamayı seviyor. Genç meslektaşları onu kendine örnek alıyor.

“Genç modeller bir şeyler öğrenmek istiyor, bu çok açık. Mesela; bu nasıl başarılıyor diye soruyorlar ve belki ben de başarırım veya yaşım ilerlediğinde ben de bunları yapabilirim diye düşünüyorlar. Esas konu bu. Buradaki genç insanlar benden bunun nasıl başarıldığını öğrenmek istiyor.”

Onun ilkesi: cesur olmak ve meydan okumak. Eveline Hall ileride bir gün modacı Vivienne Westwood’la çalışmayı arzuluyor.

(Deutsche Welle Türkçe)