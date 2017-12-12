Ezanı Güzel Okuma Kursunda diyafram açmak için balon şişirdiler

YOZGAT, (DHA) YOZGAT İl Müftülüğü, kentte görev yapan imam- hatiplere, ezanı makamına uygun ve güzel okumasını sağlamak amacıyla, ‘Ezanı Güzel Okuma Kursu’ düzenledi. Kursa katılan imam-hatiplere, aldıkları bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak ezanı makamlara göre okuma eğitimi verilirken diyaframlarını açmak için balon şişirtirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Ezanı Güzel Okuma Kurslarına gönüllülük esasına göre katılan camilerde görev yapan imam-hatipliler, haftanın 4 günü makam dersi aldı. İlk etapta 20 kişinin katıldığı eğitim Çapanoğlu Büyük Camii İmam Hatibi Murat Tekin tarafından verildi. Yozgat Belediyesi Tarihi Hayri İnal Konağı’nda düzenlenen eğitimlerin haftanın 4 günü devam ettiğini belirten Tekin, “Her ezanı vaktinde ve beş ayrı makamda bundan sonra bu kursu alan arkadaşlarımız okuyacaklar. Kursumuz yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerimiz, diyaframlarını balon şişirerek açtılar ve bunu yaparken de eğlenceli anlar yaşandı” dedi.



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