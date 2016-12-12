Ezan yasağına polisten itiraz

İsrail emniyet teşkilatı hükümet tarafından planlanan ‘müezzin yasasını' eleştirdi. İsrail medyasına yansıyan polis raporunda ‘son derece duyarlı bir konuda' yasayla düzenleme yapılmasının yanlış olacağı belirtildi.

İsrail meclisinin oyuna sunulacak olan yasa taslağında camilerdeki hoparlörlerin 23.00 – 07.00 saatleri arasında kapatılması öngörülüyor. Karar ezanın yasaklanacağı gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine yol açmıştı.

İsrail polisinin raporunda ezanın yasayla yasaklanmasının kararını Arapların yaşadığı bölgelerde uygulanmasını zorlaştıracağı ve düzenlemenin sözleşmeler yoluyla yürütülmesinin doğru olacağı belirtiliyor. Arap ve Yahudi nüfusun birlikte yaşadığı bölgelerde gürültü yasağıyla ilgili şikayetlerin dikkate alınmasının gerektiğine de raporda yer veriliyor.

Eski Kudüs emniyet müdürü ve milletvekili Mickey Levy yasa girişimini yararsız olarak nitelemiş ve ezanın yasayla düzenlenmesinin Araplarla polis arasında gerginliğe yol açabileceğini söylemişti. Bir İsrail televizyonu Kudüs yakınlarındaki yerleşim birimlerinde ezandan şikayetçi olanların sayısının bini aştığını bildirmişti.

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DW,kna/AG,BS