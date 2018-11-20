T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ezan okurken kalp krizinden öldü

Arzu ERBAŞ/DEREPAZARI, (Rize), (DHA) - RİZE'nin Derepazarı ilçesinde yatsı ezanını okuduğu sırada kalp krizi geçiren Çaykur Derepazarı Çay Fabrikası Muhasebe Müdürü Memiş Çeliktoz (58) yaşamını yitirdi

20 Kasım 2018 01:56

Arzu ERBAŞ/DEREPAZARI, (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Derepazarı ilçesinde yatsı ezanını okuduğu sırada kalp krizi geçiren Çaykur Derepazarı Çay Fabrikası Muhasebe Müdürü Memiş Çeliktoz (58) yaşamını yitirdi. 
Derepazarı ilçesinde bir camide Mevlit Kandili programı sonrası yatsı ezanını okuyan Memiş Çeliktoz fenalaştı. Ezanı yarıda bırakmak zorunda kalan Çeliktoz, yere yığıldı. Camiye çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çeliktoz, kurtarılamadı. Çeliktoz\'un kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Çaykur Derepazarı Çay Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü yapan Çeliktoz, yarın ilçede toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arzu ERBAŞDEREPAZARI Rize DHARİZE DerepazarıDerepazarıFabrikası Muhasebe Müdürü MemişMevlit KandiliMemişEzanıCamiyeAcil SağlıkRize Devlet HastanesiFabrikası Muhasebe MüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24