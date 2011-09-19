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Yaşam

''Eyyüp Nebi Dünya Sabır Günü'' etkinlikleri ŞANLIURFA (A.A)

19 Eylül 2011 00:14

-''Eyyüp Nebi Dünya Sabır Günü'' etkinlikleri ŞANLIURFA (A.A) - 18.09.2011 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilen, ''Eyyüp Nebi Sabır Günü'' etkinliklerinde, geleneksel olarak dağıtılan ''Sabır Ödülleri'' sahiplerini buldu. Bakan Çelik, Viranşehir'deki temaslarının ardından, ''Sabır timsali'' olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamberin mezarının bulunduğu ve adını taşıyan beldeye gitti. Burada, geleneksel olarak düzenlenen ve 10'uncusu bu yıl gerçekleştirilen ''Eyyüp Nebi Sabır Günü'' etkinliğinin açılışında konuşan Bakan Çelik, sabrın her alanda bir imtihan olduğunu ifade ederek, sabrın olmadığı yerde insanların birbirlerini idare edemeyeceğini söyledi. -Ödüller- Açılış konuşmalarının ardından tertip komitesince bu yıl ''Sabır'', ''Sadakat'', ''Vefa'' ve ''Jüri özel'' olmak üzere 4 kategoride verilmesi kararlaştırılan ''Sabır Ödülleri'' dağıtıldı. Bu çerçevede tertip komitesince bu yıl deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya'da nükleer tehlikeyle mücadele kapsamında Fukuşima'daki santralde aşırı ısınan reaktörlere müdahale eden ve ülkelerinde kahraman ilan edilen 50 işçi ve mühendise verilen ''Sabır Ödülü'' Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden gelen görevliye teslim edildi. Antalya'da trafik kazası sonucunda yatağa mahkum kalan kimsesiz gence 3 yıldır gönüllü annelik yapması dolayısıyla Gülsüm Kabadayı'ya ''Rahime Hatun Sadakat ödülü'' takdim edildi. Erzurum Horasan Saçlık Deresi'nin taşması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Mustafa Kocabaş'a ''Hazreti Elyas'a Vefa Ödülü'' sunuldu. Bu kişilere ödüllerini Bakan Çelik, verdi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisine devam edilen sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilen ''Jüri Özel Ödülü''nü, kendisine iletmek üzere Belde Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım'a veren Bakan Çelik'e de katılımlarından dolayı ''Şükran plaketi'' sunuldu. Tertip komitesince tarafından ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve futbolcu Arda Turan ile Şanlıurfa milletvekilerinin da aralarında bulunduğu bazı kişilere de plaket verileceği kaydedildi.  Etkinliğe katılamayanların plaketlerinin daha sonra kendilerine gönderileceği bildirildi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, ödül dağıtımının ardından vatandaşlara ''Sabır pilavı'' ikram edildi. Bakan Çelik de kazanların başına geçerek bir süre pilav dağıttı.

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