Eyvah yine mi 13'üncü sıra!

T24- Bu yılki Eurovision temsilcimiz Can Bonomo, 24 Mayıs’ta yapılacak yarı finalde 13’üncü sırada yarışacak.

Hürriyet'teki habere göre, 13’ün uğurlu rakamı olduğunu söyleyen şarkıcı, sıralamadan duyduğu memnuniyeti Twitter’da “24 Mayıs yarı finalimizde 13’üncü sırada yarışacağız.

Bu benim uğurlu sayım, hepimize uğurlu gelsin” mesajıyla paylaştı. Ancak bu sıralama Türkiye’ye daha önce pek uğurlu gelmemişti. 1975’te Semiha Yankı 13. sırada yarışmış ve sadece Monaco’dan 3 puan alarak sonuncu olmuştu. 2010 yılında da Yüksek Sadakat puan sıralamasında 13. sırada yer almıştı.