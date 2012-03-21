T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eyvah yine mi 13'üncü sıra!

Bu yılki Eurovision temsilcimiz Can Bonomo, 24 Mayıs’ta yapılacak yarı finalde 13’üncü sırada yarışacak.

21 Mart 2012 07:14

T24- Bu yılki Eurovision temsilcimiz Can Bonomo, 24 Mayıs’ta yapılacak yarı finalde 13’üncü sırada yarışacak.

Hürriyet'teki habere göre, 13’ün uğurlu rakamı olduğunu söyleyen şarkıcı, sıralamadan duyduğu memnuniyeti Twitter’da “24 Mayıs yarı finalimizde 13’üncü sırada yarışacağız.

Bu benim uğurlu sayım, hepimize uğurlu gelsin” mesajıyla paylaştı. Ancak bu sıralama Türkiye’ye daha önce pek uğurlu gelmemişti. 1975’te Semiha Yankı 13. sırada yarışmış ve sadece Monaco’dan 3 puan alarak sonuncu olmuştu. 2010 yılında da Yüksek Sadakat puan sıralamasında 13. sırada yer almıştı.

 

ETİKETLER

EurovisionCanBonomo24 Mayısyarı finaldeonüçüncü sırada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24