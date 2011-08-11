Eyvah, tam bir yılan hikayesi

Çağnur Öztürk



Başrollerinde Memet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Süleyman Turan’ın olduğu bir zamanların efsane dizisi Yılan Hikayesi yeniden çekilecekmiş ama bu kez adı ana karakterinin adıyla değiştirilerek…yani Memoli



Dizinin senaristi ve yönetmeni Tayfun Güneyer twitterda paylaştı haberi. Bütün karakterler olacak ve hepsini yeni ve önceki seridekiler kadar değerli oyuncular canlandıracaklar diye de belirtti.



Hal böyle olunca herkes merak etti acaba yeni sürümde Memoli’yi başarıyla canlandıran Memet Ali Alabora olacak mı diye.



O da twitterdan açıkladı; Bir kerede herkese cevap vermiş olayım. Yeni başlayacak "Memoli"de ben oynamayacağım. Meltem Cumbul ise zaten yok malum ölmüştü…onun yerine yine onun köyünden bir kız geliyor.



Artık twitter bir nevi basın bülteni kıvamına geldi diyebiliriz…



Tayfun Güneyer’den televizyon ve dizi dünyası twitter açıklamaları;



Bu sezon Türk özel televizyon yayıncılığı tarihinde rekabetin en yüksek yaşanacağı sezon olacak, ve tabii ki bu en çok izleyiciye yarayacak.. çok sayıda yeni dizi, daha kaliteli yapımlar bir bir ekrana gelip izleyici pastasından birer dilim kapmaya çalışacaklar, ve yine bazı yapımlar öne çıkıp gecenin lokomotifi olacaklar..ancak, yine tek bir dizinin değil, çok sayıda dizinin hayatta kalabilmesi iyi, herkesin güruh seklinde tek bir diziyi izlemesi bence çok sağlıklı değil.. ve sadece diziler değil, başka tür yapımlar da olmalı aynı anda



Ben, televizyonların gercekten "renkli televizyon" olabilmeleri için, çok çeşitli dizi ve programlar yayınlanması gerektiğine inanıyorum, hele hele futbol yetmemiş gibi bir de dizilerde fanatizm olması, dizi taraftarı olmak vb. çok gülünç geliyor bana



Oysa bunlar sadece TV dizisi, TV bir boş zaman öldürme makinesi; yapacak daha iyi bir şeyim yoksa başvuracağım son yer benim için…



Sadece dizilerin olmaması, çeşitlilik olması gerektiği görüşüne katılıyorum. İzleyicinin körü körüne dizi taraftarı olmaması gerektiğine de. Ancaaaak televizyon aracı hakkında Okan Bayülgen ile Tayfun Güneyer arasında paralellik var ikisi de bu denli eleştirirken televizyonda varlık göstermeye devam ediyorlar. Ben ise televizyonun bu denli küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum, tv sadece bir eğlence aracı değildir onu Türk televizyonculuğu bu hale getirmiş olabilir diye de düşünmekte fayda var.





Memoli- Behzat Ç. benzerliği



Memoli, polisiye dizi türünde televizyon tarihimiz için önemli ve başarılı bir dizidir. Hatta Memoli karakteri ve Behzat Ç. karakteri arasında büyük benzerlik vardır…Memoli de Behzat Ç. de kaybettikleri çocuklarının acısını çekerler ve iki dizide de bunu flashbacklerle bolca görürüz, aslında senaryonun ana çatısını bu acılar oluşturuyor iki dizide de…Aslında polisiye diye izlediğimiz iki dizide dramdır.



Behzat Ç. de bu kadar tutmakta iken biz neden Memoli’yi tekrar çekmeyelim diye düşünülmüş olabilir.





Yeni sürüm Memoli, eylülde TNT’de



Veee dizinin kanalı ise son zamanların gösteri kanalı TNT. En son TNT’de artık haber bülteni sunucusu olmayacağından, bültenin sadece15 dk olarak kanalın tam bir gösteri merkezi olacağından bahsetmiştim.



Tayfun Güneyer Memoli benim için bir çizgi roman kahramanı; hatta zamanında çizgi roman olarak yayınlanması icin girişimlerimiz olmuştu, çizilmişti bile; çizgi roman kahramanları yaşlanmaz, eskimez, sadece başlarına gelenler ve maceralar değişir.. Memoli de, yeni maceralarla geliyor… dese de ben yeni sürüme karşıyım.



Neden peki başlıkta eyvah dedim çünkü her dizi mevsiminde güzel, o eski tat kesinlikle olmayacaktır, hatta izleyiciler şimdiden tepki göstermeye de başladı diyebilirim.





