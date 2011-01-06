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'Eyvah Eyvah' bu kadar!

Hikaye yarın vizyona girecek serinin ikinci filmiyle sona eriyor; yani 3.sü yok...

06 Ocak 2011 02:00

T24 - 'Eyvah Eyvah 2' yarın vizyona giriyor. Senarist - oyuncu Ata Demirer ile bir diğer oyuncu Demet Akbağ, vizyona bir gün kala Her Şey’e konuk oldular.

'Eyvah Eyvah 1’in ardından gelen yoğun istek üzerine ikincisi çekildi ve film bugün vizyona giriyor. 

Senarist Ata Demirer ile oyuncu Demet Akbağ, Mirgün Cabas’la 'Her Şey’de filmi, çekimleri, beklentilerini anlattılar. 

Fatih Terim sürpriznin yaşandığı programda, 'Eyvah Eyvah'çılara kötü bir haber de geldi. Hikaye yarın vizyona girecek serinin ikinci filmiyle sona eriyor; yani 3.sü yok.


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