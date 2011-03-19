-''EYVAH EYVAH 2'' TARTIŞMASI BİTMİYOR ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, ''Eyvah Eyvah 2'' filminin müzik sektörünü zora soktuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan ''Eyvah Eyvah 2 Skandalı Müzik Sektörünü Zora Soktu'' başlıklı habere ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye'de ticari dolaşıma sunulan sinema ve müzik eserleri, eser sahipleri ve yapımcıların haklarının ihlal edilmemesi ve hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla 1987 yılından itibaren İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edildiği anımsatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Öncelikle söz konusu haberde kayıt-tescil işlemlerinin uzun sürdüğü ifade edilen Odeon Firması'nın, iddia edildiği üzere Bakanlığımızda bekleyen hiçbir kayıt-tescil dosyası bulunmamaktadır. Ayrıca gazete haberinde Hasan Saltık'ın beyanatı olarak yansıtıldığı gibi kendisine ait 6 dosya değil 3 dosya İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Söz konusu dosyalardan biri olan 'İncir Receli Saundtrack Film Müzikleri' albümüne ilişkin evrak 8 Mart 2011 tarihine ibraz edilmiş, yapılan kontroller neticesinde evrakta eksiklik görülmüştür. Bunun üzerine ilgili firmaya bildirim yapılarak eksik evrakın Müdürlüğe iletilesi sağlanmış ve tüm evrakın tamamlanmasından sonra 15 Mart 2011 tarihinde firma yetkilisi Nursel Emine Göktaş'a kayıt-tescil belgesi teslim edilmiştir. Bu çerçevede, haftada ortalama 110-120 kayıt tescil işlemi yapılmakta olan İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünde adı geçen firmaya evraklarındaki eksikliklerin tamamlatılması suretiyle başvuru tarihinde itibaren 5 iş günü içinde kayıt-tescil belgesi verilmiştir. Diğer taraftan, ön bilgisi verilmek ve eksik belgesi bulunmamak kaydıyla vizyona girecek, galası ve tanıtımı yapılacak sinema filmleri, konser ya da imza günü yapılacak müzik albümlerinin kayıt-tescil işlemleri İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce aynı gün içerisinde tamamlanmakta ve bandrolü verilebilmektedir.''