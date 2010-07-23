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Kültür-Sanat

'Eyvah Eyvah 2' geliyor

Ata Demirer'in 2010'a damgasını vuran filminin ikincisi 2011'de sinemalarda olacak.

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Başrollerini Demet Akbağ ve Ata Demirer'in paylaştığı 'Eyvah Eyvah' filminin ikincisi 2011'de seyirciyle buluşacak.


Gösterime girdiği 26 Şubat tarihinden itibaren 2 milyon 438 bin kişi tarafından izlenen 'Eyvah Eyvah'ın devamı olacak 'Eyvah Eyvah 2'nin yapımcılığını yine BKM Film üstleniyor. Film 21 Ocak 2011'de vizyona girecek.


KLARNETÇİ HÜSEYİN


Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı 'Eyvah Eyvah'da, klarnetçi Hüseyin'in (Ata Demirer) İstanbul'a yolculuğu ve şarkıcı Firuzan (Demet Akbağ) ile karşılaşması sonrası gerçekleşen komik olaylar anlatılıyordu.

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