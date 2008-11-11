'Eyvah aynı giyinmişiz'

Popstar Alaturka'nın pazar günkü canlı yayınında kıyafet krizi yaşandı. Konuk sanatçı Linet'in tesadüfen jüri üyesi Ebru Gündeş'le aynı elbiseyi giymesi, tüm ekibi şaşırttı.



Elbise benzerliğini fark eden Gündeş kendini gülmekten alamazken, Linet ise düştüğü zor durumu belli etmemeye çalıştı. Hatta kemerinin arkasını önüne çevirerek durumu kurtarmak istedi, ama bu çaba da işe yaramadı.



Linet'in, Ebru Gündeş'un geçen hafta Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde giydiği Alexander McQueen imzalı kıyafeti çok beğendiği, kendisine de aynısından diktirdiği, Gündeş'in aynı kıyafeti programda da giyeceğini ise tahmin edemediği öğrenildi.

